Deflação no IPCA-15 em agosto pode influenciar taxa de juros
Queda de preços foi impulsionada por energia, alimentos e transportes
O IPCA-15 registrou uma deflação de 0,14% em agosto, conforme dados divulgados pelo IBGE. Essa é a primeira queda em mais de dois anos, sendo influenciada principalmente pela redução nos preços de energia elétrica residencial, alimentos e transportes. A expectativa do mercado era uma deflação maior, de 0,20%.
O economista Miguel Daoud explica que essa deflação reflete um cenário onde a oferta superou a demanda. Ele destaca que, embora isso ofereça ao Banco Central uma oportunidade para controlar a inflação, a redução da taxa de juros ainda não está prevista devido à alta dívida pública.
Daoud também menciona que não se espera continuidade nas quedas dos índices nos próximos meses. No entanto, se houver uma tendência de redução da inflação, o Banco Central poderá considerar cortes na taxa Selic. Contudo, qualquer redução será limitada pelo contexto econômico atual e pela política fiscal governamental.
