Departamento de Estado dos EUA sanciona entidades palestinas Sanções visam Autoridade Palestina e OLP por alegações de apoio ao terrorismo Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Departamento de Estado dos EUA impõe sanções à Autoridade Palestina e OLP por alegações de apoio ao terrorismo.

Medidas visam fortalecer a posição pró-Israel dos EUA em meio a pressões internacionais.

As sanções refletem descontentamento com o reconhecimento do Estado Palestino.

A situação na Faixa de Gaza permanece tensa, sem sinais de cessar-fogo e agravando a crise humanitária.

Instituições palestinas são sancionadas pelos Estados Unidos por apoio ao terrorismo

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou sanções contra membros da Autoridade Palestina e da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), acusando-as de apoiar atividades terroristas e dificultar esforços de paz através do Tribunal Penal Internacional.

Essas organizações representam interesses palestinos e pressionam pelo reconhecimento internacional do Estado Palestino. As sanções refletem a insatisfação dos EUA com essas ações no contexto do conflito na Faixa de Gaza.

Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, afirmou que a medida dos EUA visa fortalecer sua posição pró-Israel em meio à pressão internacional pela questão palestina. Isso também indica um descontentamento com a possibilidade de reconhecimento do Estado Palestino.

A situação na Faixa de Gaza continua tensa, sem sinais de cessar-fogo entre Israel e Hamas. A instabilidade política e a necessidade urgente de ajuda humanitária agravam a crise na região.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!