Análise: adiamento de 90 dias é importante para que México se recoloque melhor nas negociações

O presidente americano Donald Trump informou, nesta quinta-feira (31), que vai adiar por 90 dias a imposição de sobretaxas às importações do México. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou que foi um bom acordo com os Estados Unidos e que defende os princípios do país.



Para Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, o período é importante para que o México se recoloque melhor em futuras negociações. “O México é completamente dependente das exportações para os Estados Unidos. Muito provavelmente houve uma grande negociação envolvendo a presidente mexicana com Donald Trump”, diz em entrevista ao Conexão Record News .