Fim de semana será marcado por chuvas e instabilidades nos extremos do Brasil

O fim de semana será caracterizado por condições climáticas instáveis nos extremos do território brasileiro, afirma Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (1º).



Uma frente fria que avança pelo Sul deve afetar principalmente o Rio Grande do Sul , que tem previsão de chuvas significativas. Estados do Norte também enfrentarão instabilidades. Já no litoral nordestino , a circulação do mar para o continente deve causar pancadas de chuva, características desse período do ano.