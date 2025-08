Dólar cai para R$ 5,50 com alívio temporário no mercado Economista alerta que câmbio deve continuar elevado devido a incertezas geopolíticas Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 19h52 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O dólar caiu para R$ 5,50, o menor valor em quase um mês, aliviando temporariamente o mercado.

A bolsa de valores subiu 0,4%, impulsionada pela expectativa de corte de juros nos Estados Unidos.

A economista Carla Beni alertou que as incertezas geopolíticas devem manter o dólar elevado.

Previsões indicam dificuldade em reduzir o dólar significativamente abaixo de R$ 5,50 no curto prazo.

O dólar caiu para R$ 5,50, atingindo seu menor valor em quase um mês, trazendo alívio temporário ao mercado financeiro brasileiro e internacional. A bolsa de valores registrou alta de 0,4%, enquanto nos Estados Unidos há uma maior chance de corte de juros.

Carla Beni, economista, destacou que essa variação cambial afeta tanto exportadores quanto importadores e impacta diretamente a economia interna. A redução do dólar pode aliviar a inflação sobre produtos importados, mas a moeda norte-americana deve permanecer elevada devido às incertezas geopolíticas.

Durante participação no programa CONEXÃO RECORD NEWS, a especialista enfatizou a dificuldade de prever uma queda significativa no valor do dólar abaixo de R$ 5,50. Ela mencionou que a valorização do real depende de fatores internos e políticas econômicas específicas que permitiram um câmbio mais apreciado em momentos anteriores.

