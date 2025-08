Ações do Hamas prejudicam discussões sobre criação do Estado palestino, diz especialista

O ministro das Relações Exteriores de Israel disse que a situação dos reféns mantidos em Gaza deve estar no topo da agenda global. Após uma entrevista coletiva, Gideon Saar embarcou para Nova York, onde participa, nesta terça-feira (5), de uma sessão do Conselho de Segurança da ONU. A reunião foi convocada após a divulgação de vídeos de reféns em situação precária.



Para o analista internacional Vladimir Feijó, os terroristas do Hamas agem de maneira a pôr em cheque a versão de que eles são os legítimos defensores do povo da Palestina. “Prejudica, inclusive, o olhar do mundo sobre uma possível criação do Estado palestino ”, afirma o especialista em entrevista ao Conexão Record News . “A gente volta àquela posição lá do começo, que o Hamas luta pela causa própria”, ressalta.