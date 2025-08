Índia pode ter sido sancionada pelos EUA por não comprar caças F-35, explica professor

Um dos assessores do presidente Donald Trump acusou a Índia de financiar a guerra na Ucrânia e, segundo o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, o governo indiano está empatado com a China em compras de petróleo da Rússia.



Por outro lado, fontes do governo indiano afirmaram, para a agência de notícia Reuters, que continuarão comprando da Rússia por terem um acordo de longo prazo. O líder norte-americano não viu tal postura com bons olhos e voltou a pressionar a Índia, com as tarifas de 20% a 25% já em ativa, a fim da quebra de relacionamento comercial entre os dois países.



O analista internacional Vladimir Feijó explicou, em entrevista para o Conexão Record News , que a justificativa da Índia em comprar petróleo da Rússia foi algum tipo de “ajuda caridosa” ao permitir que o governo russo tenha o dinheiro necessário para investir em sua sociedade, especialmente nas indústrias. Além disso, o especialista ressaltou que as tarifas anteriormente impostas poderiam ter intenções duplas.



“Na quinta (31) e sexta-feira (1º), melaram as negociações dos Estados Unidos de vender caças de última geração para a Índia, os F-35. Os indianos justificaram que vão preferir gastar esse dinheiro desenvolvendo caças próprios e pode ter sido este o motivo dessas sanções e não só o caso da compra de petróleo da Rússia. A Rússia foi só uma retórica fácil de justificar, como essa ameaça já estava pairando no ar há algumas semanas e como outros países não sofreram essa sanção, pode ter essa outra justificativa também”, explicou o especialista.