Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia x Ucrânia


Especialista alerta que ceder território ucraniano prolongará conflito

Vitélio Brustolin destaca riscos de concessões sem garantias de segurança

Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Donald Trump reafirma apoio dos EUA à Ucrânia sem garantias de segurança específicas.
  • Vitério Brustolin alerta que a falta de garantias tornará qualquer paz temporária.
  • União Europeia considera a guerra uma ameaça existencial, citando ações russas em outras regiões.
  • Brustolin destaca investimentos em armas e drones para fortalecer a defesa ucraniana.

 

Ceder território da Ucrânia é "a garantia de que essa guerra continuará", afirma especialista
Ceder território da Ucrânia é "a garantia de que essa guerra continuará", afirma especialista

Durante um encontro no Alasca, Donald Trump reafirmou o apoio dos EUA à Ucrânia, mas não discutiu garantias específicas de segurança para o país europeu. A questão das garantias é vista como um grande desafio para encerrar a guerra com a Rússia. Trump mencionou que ele e Vladimir Putin discutiram a limitação de arsenais nucleares, condicionando avanços à resolução da crise ucraniana.

Em entrevista à RECORD, o professor Vitélio Brustolin destacou que sem garantias de segurança, qualquer paz será temporária, como visto em 2014 com a invasão russa da Crimeia. Ele mencionou um acordo de financiamento europeu de US$ 90 bilhões em armas para a Ucrânia e investimentos dos EUA em drones ucranianos.

Brustolin enfatizou que a União Europeia vê a guerra como uma ameaça existencial ao continente, citando ações russas em regiões como a Transnístria e interferências políticas na Romênia. Essa percepção reforça a necessidade de garantir a segurança ucraniana para evitar uma expansão russa.

Perguntas e Respostas

Qual foi a posição de Donald Trump em relação à Ucrânia durante o encontro no Alasca?


Donald Trump reafirmou o apoio dos EUA à Ucrânia, mas não discutiu garantias específicas de segurança para o país.

O que o professor Vitélio Brustolin afirmou em relação às garantias de segurança para a Ucrânia?


Vitélio Brustolin destacou que, sem garantias de segurança, qualquer paz será temporária, citando como exemplo a invasão russa da Crimeia em 2014.

Quais foram algumas das medidas de apoio mencionadas por Brustolin para a Ucrânia?


Ele mencionou um acordo de financiamento europeu de US$ 90 bilhões em armas para a Ucrânia e investimentos dos EUA em drones ucranianos.

Qual a percepção da União Europeia sobre a guerra na Ucrânia segundo Brustolin?

A União Europeia vê a guerra como uma ameaça existencial ao continente, citando ações russas em regiões como a Transnistria e interferências políticas na Romênia.

Assista ao vídeo - Ceder território da Ucrânia é “a garantia de que essa guerra continuará”, afirma especialista

Veja também


Governo australiano tomou a decisão após identificar envolvimento do regime iraniano em ataques contra judeus no país

Conexão Record News playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.