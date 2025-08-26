Especialista alerta que ceder território ucraniano prolongará conflito
Vitélio Brustolin destaca riscos de concessões sem garantias de segurança
Durante um encontro no Alasca, Donald Trump reafirmou o apoio dos EUA à Ucrânia, mas não discutiu garantias específicas de segurança para o país europeu. A questão das garantias é vista como um grande desafio para encerrar a guerra com a Rússia. Trump mencionou que ele e Vladimir Putin discutiram a limitação de arsenais nucleares, condicionando avanços à resolução da crise ucraniana.
Em entrevista à RECORD, o professor Vitélio Brustolin destacou que sem garantias de segurança, qualquer paz será temporária, como visto em 2014 com a invasão russa da Crimeia. Ele mencionou um acordo de financiamento europeu de US$ 90 bilhões em armas para a Ucrânia e investimentos dos EUA em drones ucranianos.
Brustolin enfatizou que a União Europeia vê a guerra como uma ameaça existencial ao continente, citando ações russas em regiões como a Transnístria e interferências políticas na Romênia. Essa percepção reforça a necessidade de garantir a segurança ucraniana para evitar uma expansão russa.
