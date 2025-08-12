Indústrias chinesas enfrentam guerra tarifária com cortes salariais
Empresas adotam medidas drásticas para manter competitividade em meio a tensões com EUA
Indústrias na China estão implementando ações rigorosas para manter sua posição competitiva devido às tensões tarifárias com os Estados Unidos. As medidas incluem cortes salariais, redução de horas de trabalho, contratação de funcionários temporários e concessão de licenças não remuneradas.
Empresários chineses buscam expandir o comércio com nações como a Austrália, enquanto economistas alertam para o agravamento do subemprego. Dados oficiais mostram que a confiança do consumidor está em níveis historicamente baixos e que as vendas no varejo estão enfraquecendo, apesar de um aumento de 0,4% no Índice de Preços ao Consumidor em julho.
Vitelio Brustolin, especialista em relações internacionais, destaca que a dependência da China do comércio com os Estados Unidos é evidente nas ações das indústrias. Os cortes salariais podem chegar a 30%, e os empresários têm dialogado com os trabalhadores para evitar demissões. A agricultura, que gera 300 milhões de empregos sazonais, também enfrenta riscos devido à situação econômica.
Quais medidas as indústrias chinesas estão adotando para enfrentar a guerra tarifária com os Estados Unidos?
As indústrias na China estão implementando cortes salariais, redução de horas de trabalho, contratação de funcionários temporários e concessão de licenças não remuneradas.
Como a situação econômica na China está afetando a confiança do consumidor e as vendas no varejo?
Dados oficiais indicam que a confiança do consumidor está em níveis historicamente baixos e as vendas no varejo estão enfraquecendo, apesar de um aumento de 0,4% no Índice de Preços ao Consumidor em julho.
Qual é a visão de Vitelio Brustolin sobre a dependência da China do comércio com os EUA?
Vitelio Brustolin ressalta que a dependência da China do comércio com os Estados Unidos é clara nas ações das indústrias, com cortes salariais que podem chegar a 30%.
Quais setores estão em risco devido às tensões econômicas atuais na China?
A agricultura, que gera 300 milhões de empregos sazonais, está entre os setores que enfrentam riscos significativos devido à situação econômica atual.
