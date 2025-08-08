Israel aprova ocupação total da cidade de Gaza Objetivo é eliminar o Hamas e resgatar reféns na Faixa de Gaza Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Cabinete de segurança de Israel aprova a ocupação total da cidade de Gaza.

Objetivo é eliminar o Hamas e resgatar reféns na Faixa de Gaza.

Primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reafirma que o plano não inclui anexação do território.

Hamas ameaça retaliação e ONU expressa preocupação com a decisão.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O gabinete de segurança de Israel aprovou ocupar completamente a maior cidade na Faixa de Gaza após horas de reunião entre autoridades israelenses. Esta decisão também envolve fornecimento de ajuda humanitária e deve ser finalizada até 7 de outubro.

Em entrevista, Benjamin Netanyahu reafirmou a intenção de Israel de tomar toda a Faixa de Gaza, com o propósito de neutralizar o Hamas e libertar os reféns israelenses. Netanyahu destacou que o plano não inclui anexar o território, mas prevê sua entrega futura às autoridades árabes.

O Hamas respondeu ameaçando que a captura da cidade de Gaza poderia resultar no martírio dos reféns ainda sob seu controle. O chefe de direitos humanos da ONU expressou preocupação, apontando que o plano não está alinhado com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça.

