Japão reforça aliança com EUA em acordo comercial estratégico Redução tarifária fortalece laços econômicos e políticos entre Japão e EUA Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 17h45 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h45 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Japão e EUA assinam acordo para reduzir tarifas sobre automóveis e produtos para 15%.

Pacote de investimentos japoneses nos EUA é avaliado em 550 bilhões de dólares.

Acordo fortalece laços políticos e econômicos, reforçando a posição do Japão como aliado estratégico na Ásia.

Parceria visa setores críticos e é um passo na formação de blocos econômicos em um cenário global em transformação.

Japão reforça posição como principal aliado dos EUA na Ásia, diz professor sobre acordo comercial

O Japão e os Estados Unidos firmaram um acordo que prevê a redução de tarifas sobre automóveis e outros produtos para 15%, em troca de um pacote de investimentos japoneses nos EUA avaliado em 550 bilhões de dólares. Esse tratado garante ao Japão as menores tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos entre os parceiros comerciais dos EUA.

O professor de relações internacionais Kleber Galerani destaca que esse acordo não é apenas econômico, mas também uma declaração política. “O Japão está reforçando a sua posição como principal aliado dos Estados Unidos na Ásia, não só militarmente, mas agora também no comércio”, afirma Galerani. Para Washington, o pacote serve para aquecer sua economia e reduzir a influência chinesa.

Além dos aspectos econômicos, o acordo possui uma dimensão política significativa, reforçando o papel do Japão como aliado estratégico dos EUA na Ásia. A cláusula que assegura ao Japão as menores tarifas é considerada um mecanismo de proteção contra concorrência desigual, promovendo a confiança entre as duas economias.

A parceria também é um movimento estratégico em setores críticos como chips e produtos farmacêuticos, que estão no centro da disputa comercial entre EUA e China. O acordo é visto como um passo em direção à formação de blocos econômicos sólidos em um cenário global onde a ordem multilateral está em transformação.

