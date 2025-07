Entenda por que Estados Unidos e China se reúnem para novas negociações

Os Estados Unidos e a China se reúnem nesta segunda-feira (28) para negociar a prorrogação da trégua tarifária entre as partes. O encontro tenta encerrar a escalada das tarifas e questões sobre terras raras .



Carla Beni, economista conselheira do Corecon (Conselho Regional de Economia) de São Paulo, em entrevista ao Conexão Record News , explica a importância da questão das terras raras na relação entre os países.



“A China tem a maior reserva de terras raras do mundo, os Estados Unidos precisam desses minerais para poder se desenvolver. [...] Esse é o jogo de tentar chegar num acordo mais duradouro”, detalha.



Carla ainda analisa se a relação da China com os Estados Unidos pode impactar nas negociações norte-americanas com o Brasil, dada a participação no Brics. “Esse vai ser sempre um grande jogo, porque o Brasil precisa dos investimentos que o Brics pretende fazer aqui, e ao mesmo tempo tem uma parceria comercial com os Estados Unidos. [...] Tem também, para além da questão comercial, os discursos”, completa.