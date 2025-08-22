Kim Jong-un homenageia soldados norte-coreanos mortos em combate Líder presta tributo a militares que lutaram ao lado da Rússia na Ucrânia Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 18h31 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h31 ) twitter

Kim Jong-un homenageia soldados norte-coreanos mortos ao combater pela Rússia na guerra

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, realizou uma cerimônia em homenagem aos soldados do país que morreram em combate na Ucrânia. A imprensa estatal divulgou imagens de Kim colocando medalhas ao lado das fotos dos militares falecidos e consolando os que retornaram da guerra. No ano passado, cerca de 10 mil soldados norte-coreanos foram enviados para lutar na região de Kursk, na Rússia, e agências de inteligência sul-coreanas relatam que aproximadamente 600 morreram e milhares ficaram feridos.

Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, comentou sobre a aliança entre Coreia do Norte e Rússia em entrevista ao programa CONEXÃO RECORD NEWS. Ele destacou que o envio de tropas norte-coreanas à Rússia demonstra uma parceria confiável entre os países. Essa aliança serve como um recado para Japão e Coreia do Sul, rivais históricos da Coreia do Norte. Além disso, a cooperação militar pode permitir que a Coreia do Norte obtenha tecnologia avançada da Rússia, como sistemas de mísseis e submarinos nucleares, em troca do envio de combatentes.

Em 2024, 10 mil combatentes foram enviados para lutar na região de Kursk contra o exército ucraniano

