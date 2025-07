Lula defende democracia e cooperação internacional em discurso no Chile Presidente destaca união entre países latinos e europeus para enfrentar desafios globais Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 17h42 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h42 ) twitter

‘A defesa da democracia não cabe somente aos governos’, afirma Lula durante discurso no Chile

Durante um evento em Santiago, capital do Chile, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou sobre a importância de fortalecer a democracia e combater desigualdades sociais. Ele ressaltou a necessidade de cooperação entre países latino-americanos e europeus para promover a paz e o multilateralismo.

O evento “Democracia Sempre” reuniu líderes de diversas nações, incluindo os presidentes da Colômbia e do Uruguai, além do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Lula enfatizou a relevância de reforçar as instituições democráticas e mencionou a Aliança Global Contra a Fome como um passo crucial para enfrentar injustiças sociais.

Lula também abordou a regulamentação das redes sociais para combater a desinformação, promovendo uma governança digital transparente. Ele afirmou que a liberdade de expressão não deve ser usada como licença para incitar violência ou atacar o Estado Democrático de Direito.

A questão ambiental foi destacada com a defesa de novos modelos econômicos que priorizem sociedade e meio ambiente. Lula concluiu afirmando que a defesa da democracia requer participação ativa de diversos setores da sociedade, incluindo academia, mídia e setor privado.

