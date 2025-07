Envolvimento dos EUA como pacificador na Síria é positivo, diz professor

Centenas de beduínos foram retirados da região de Sweida, na Síria , como parte de uma trégua nos conflitos da região, apoiada pelos Estados Unidos. O ministro do interior do país afirmou que as partes impuseram o cessar-fogo acordado, possibilitando trocas de prisioneiros e o retorno gradual da estabilidade na região.



Na última semana, Israel lançou ataques contra combatentes beduínos acusados de perseguir a população drusa. Ahmed al-Sharaa, presidente interino do país, prometeu proteger o direito dos drusos e responsabilizar aqueles que cometeram violações contra a população.



Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (21), o analista internacional e professor da UniArnaldo, Vladimir Feijó, ressalta a importância do apoio norte-americano na região, mas faz ressalvas quanto ao apoio do país ao governo sírio, ligado ao grupo HTS (Hayat Tahrir al-Sham) .



“O envolvimento dos Estados Unidos como pacificador é uma expectativa positiva, mas talvez tenha sido prematuro a decisão do governo americano de reconhecer o atual governo do HTS, tendo inclusive retirado da lista de terroristas, porque fica claro que [o governo da Síria] tem dado apoio e armamentos para a parte da população lutar contra outra parte da população, causando instabilidade e o risco”, diz.