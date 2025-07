Tempo seco deve continuar na região central do Brasil ao longo da semana

O tempo seco semelhante à última semana deve continuar na região central do Brasil. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (21), o meteorologista da Climatempo Guilherme Borges afirma que a umidade de regiões como Centro-Oeste, Sudeste, Sul e o interior do Nordeste deve ficar abaixo de 30%.



"A gente deve ter essa configuração de tempo seco, umidade relativa do ar baixo, então para quem está nessas áreas é importante reforçar, principalmente, a hidratação, justamente por essa condição de tempo mais seco”, diz o meteorologista.



São Paulo deve seguir com o cenário de manhãs frias e tardes mais amenas. O Rio de Janeiro deve ter uma situação parecida, com temperaturas se elevando facilmente no período da tarde. Já as regiões Norte e Nordeste devem ter pancadas de chuva, especialmente no litoral.