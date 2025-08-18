Projeto de proteção infantil nas redes sociais avança no Congresso
Senado aprova medidas que incluem verificação de idade e controle parental
O projeto de lei que visa proteger crianças nas redes sociais foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. A proposta estabelece diretrizes para plataformas digitais, incluindo mecanismos de verificação de idade e controle parental, além de proibir publicidade direcionada a menores.
Rodrigo Koste, advogado especialista em Direito Digital, destacou que o projeto busca garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Entre as medidas estão a criação de ferramentas para facilitar o controle parental e o monitoramento de jogos eletrônicos.
As penalidades para empresas que descumprirem as regras incluem multas de até 10% do faturamento ou até 50 milhões por infração, suspensão temporária das atividades e, em casos graves, proibição definitiva de operação. As multas serão destinadas ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente.
O projeto também prevê que as redes sociais devem colaborar com autoridades na fiscalização de conteúdos ilícitos, como exploração sexual infantil. Relatórios de transparência e cooperação internacional são medidas destacadas para uma fiscalização eficaz em um ambiente digital global.
