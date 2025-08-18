Projeto de proteção infantil nas redes sociais avança no Congresso Senado aprova medidas que incluem verificação de idade e controle parental Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 18/08/2025 - 15h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Projeto de lei para proteção infantil em redes sociais é aprovado no Senado.

Inclui verificação de idade, controle parental e proibição de publicidade para menores.

Empresas podem enfrentar multas pesadas por descumprimento da legislação.

Redes sociais devem ajudar na fiscalização de conteúdos ilícitos, como exploração sexual infantil.

O projeto de lei que visa proteger crianças nas redes sociais foi aprovado pelo Senado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. A proposta estabelece diretrizes para plataformas digitais, incluindo mecanismos de verificação de idade e controle parental, além de proibir publicidade direcionada a menores.

Rodrigo Koste, advogado especialista em Direito Digital, destacou que o projeto busca garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. Entre as medidas estão a criação de ferramentas para facilitar o controle parental e o monitoramento de jogos eletrônicos.

As penalidades para empresas que descumprirem as regras incluem multas de até 10% do faturamento ou até 50 milhões por infração, suspensão temporária das atividades e, em casos graves, proibição definitiva de operação. As multas serão destinadas ao Fundo Nacional para Criança e Adolescente.

O projeto também prevê que as redes sociais devem colaborar com autoridades na fiscalização de conteúdos ilícitos, como exploração sexual infantil. Relatórios de transparência e cooperação internacional são medidas destacadas para uma fiscalização eficaz em um ambiente digital global.

‌



Qual é o objetivo do projeto de lei aprovado pelo Senado?

O projeto de lei visa proteger crianças nas redes sociais, estabelecendo diretrizes que incluem verificação de idade, controle parental e proibição de publicidade direcionada a menores.

Quais são as penalidades para as empresas que não cumprirem as novas regras?

As penalidades incluem multas de até 10% do faturamento ou até 50 milhões de reais por infração, suspensão temporária das atividades e, em casos graves, proibição definitiva de operação.

‌



Como as redes sociais devem agir em relação a conteúdos ilícitos?

As redes sociais devem colaborar com as autoridades na fiscalização de conteúdos ilícitos, como a exploração sexual infantil, e fornecer relatórios de transparência e cooperação internacional.

Qual é a participação do advogado Rodrigo Koste em relação ao projeto?

Rodrigo Koste, advogado especialista em Direito Digital, destacou que o projeto busca garantir a proteção integral de crianças e adolescentes, incluindo a criação de ferramentas para controle parental e monitoramento de jogos eletrônicos.

