Projetos de lei buscam proteger menores nas redes sociais

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Oito projetos de lei foram apresentados visando proteger crianças e adolescentes nas redes sociais.

A denúncia do influenciador Felca aumentou o foco na necessidade de regulamentação das plataformas digitais.

Especialistas destacam a dificuldade em criminalizar a "adultização" de menores devido à falta de conteúdo explícito.

É vital a conscientização dos pais sobre os riscos da internet e a necessidade de diminuir a exposição dos menores.

Deputados governistas e de oposição apresentaram oito projetos de lei este ano com o objetivo de proteger crianças e adolescentes da exposição nas redes sociais. A denúncia do influenciador Felca trouxe maior visibilidade ao tema, destacando a necessidade de regulamentação das plataformas digitais.

O advogado Flávio D’Urso, especialista em crimes digitais, explica que a dificuldade em criminalizar a “adultização” de menores reside na ausência de nudez ou atos sexuais explícitos nos conteúdos, o que dificulta o enquadramento legal. Ele enfatiza que as redes sociais têm um papel crucial e sugere filtros e restrições de monetização para controlar a disseminação desse tipo de material.

D’Urso também aborda a responsabilidade dos pais, alertando para os riscos associados à exploração de conteúdo envolvendo crianças com fins lucrativos. Ele defende que a conscientização sobre os perigos da internet e a redução da exposição desnecessária de menores são essenciais para a proteção das crianças.

Quais são os principais objetivos dos projetos de lei apresentados por deputados em relação às redes sociais?

Os projetos de lei têm como objetivo proteger crianças e adolescentes da exposição nas redes sociais.

‌



Qual foi o fator que aumentou a visibilidade do tema da proteção de menores nas redes sociais?

A denúncia do influenciador Felca destacou a necessidade de regulamentação das plataformas digitais.

O que o advogado Flávio D’Urso sugere para ajudar na proteção de menores nas redes sociais?

Flávio D’Urso sugere a implementação de filtros e restrições de monetização nas redes sociais para controlar a disseminação de conteúdos inapropriados.

‌



Qual é a responsabilidade dos pais em relação à exposição de crianças nas redes sociais, segundo D’Urso?

Os pais têm a responsabilidade de estar atentos aos riscos associados à exploração de conteúdo envolvendo crianças e de conscientizar sobre os perigos da internet.

