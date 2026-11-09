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2026 deve ficar entre os anos mais quentes da história

De janeiro a setembro, planeta ficou 1,47°C acima do nível pré-industrial

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A ONU (Organização das Nações Unidas) projeta que 2026 ficará entre os anos mais quentes da história. De janeiro a setembro, o planeta ficou 1,47°C acima do nível pré-industrial.

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