3ª Fase do Desenrola prevê renegociação de R$ 90 bilhões
Por enquanto, o procedimento é para medir interesse de credores e volume de dívidas
O Ministério da Fazenda prevê a renegociação de R$ 90 bilhões na terceira fase do programa Desenrola.
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