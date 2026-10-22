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3ª Fase do Desenrola prevê renegociação de R$ 90 bilhões

Por enquanto, o procedimento é para medir interesse de credores e volume de dívidas

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O Ministério da Fazenda prevê a renegociação de R$ 90 bilhões na terceira fase do programa Desenrola.

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