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Acordo entre EUA e Paraguai pode reduzir venda de energia excedente da usina de Itaipu ao Brasil

Parte do excedente produzido no lado paraguaio era comprada pelo governo brasileiro

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Um novo acordo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o Paraguai pode impactar o fornecimento de energia da usina hidrelétrica de Itaipu ao Brasil.

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