Logo R7.com
RecordPlus

Alíquota do TCU pode tornar IVA do Brasil o maior do mundo

Senado ainda deve chancelar proposta de referência até dia 15 de dezembro

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O TCU (Tribunal de Contas da União) anunciou uma nova alíquota para a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que substituirá o PIS e Cofins a partir de 1º de janeiro.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • reforma-tributaria
  • icms
  • cofins
  • pis

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.