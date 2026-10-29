Alíquota do TCU pode tornar IVA do Brasil o maior do mundo

O TCU (Tribunal de Contas da União) anunciou uma nova alíquota para a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que substituirá o PIS e Cofins a partir de 1º de janeiro.



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