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ANP faz leilão de mais de 320 blocos de petróleo

Oferta organizada pela Agência Nacional do Petróleo inclui 13 áreas no pré-sal

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A ANP realizou um leilão histórico com mais de 320 blocos ofertados.
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