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Artigos voltados a adolescentes e adultos têm alta procura neste Dia das Crianças

Expectativa do varejo brasileiro é faturar R$ 9 bilhões no Dia das Crianças

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O varejo brasileiro tem altas expectativas para o Dia das Crianças, com uma expectativa de arrecadação de R$ 9,3 bilhões na compra de presentes e brinquedos.

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