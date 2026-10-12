Artigos voltados a adolescentes e adultos têm alta procura neste Dia das Crianças

O varejo brasileiro tem altas expectativas para o Dia das Crianças, com uma expectativa de arrecadação de R$ 9,3 bilhões na compra de presentes e brinquedos.



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