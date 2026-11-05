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Banco Central mantém taxa Selic em 13,75% ao ano

Copom informou que incertezas aumentaram nas últimas semanas

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O BC (Banco Central do Brasil) interrompeu o ciclo de corte de juros e manteve a taxa em 13,75% ao ano.

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