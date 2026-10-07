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Brasil deve crescer menos que América Latina em 2026

Banco Mundial prevê alta de 2,1% para PIB brasileiro, inferior à média estimada em 2,2%

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Em uma análise do Banco Mundial, a expectativa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil diminuiu para abaixo da média da América Latina.

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