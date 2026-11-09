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Buscas por títulos pós-fixados pressionam o caixa do governo

Cenário de alta de juros e prazos curtos faz aumentar o interesse dos investidores

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Com a taxa básica de juros Selic a 13,75% ao ano, o governo brasileiro enfrenta um aumento significativo na dívida pública.

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