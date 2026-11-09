Buscas por títulos pós-fixados pressionam o caixa do governo
Cenário de alta de juros e prazos curtos faz aumentar o interesse dos investidores
Com a taxa básica de juros Selic a 13,75% ao ano, o governo brasileiro enfrenta um aumento significativo na dívida pública.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
2026 deve ficar entre os anos mais quentes da história
De janeiro a setembro, planeta ficou 1,47°C acima do nível pré-industrial
Banco Central aumenta projeção de inflação para 2027
Mudança de perspectiva ocorre após decisão do Copom de manter a Selic a 13,75% ao ano
Enem tem recorde de participação de estudantes da rede pública
65% dos alunos concluintes do ensino médio da rede pública fizeram a prova; abstenção foi de 32%
Noruega anuncia R$ 350 milhões para o Fundo Amazônia
Recurso financia ações de prevenção, combate ao desmatamento e conservação da floresta
Trump admite que política de deportação foi 'dura demais'
Apesar da declaração, presidente nomeou Stephen Miller como chefe de gabinete
Fux suspende processos que liberavam operações de bets
Ministro atendeu a pedido da PGR, que argumentou que decisões geravam insegurança
Representantes do G7 discutem impacto das eleições nos EUA
Pauta inclui abordagem do governo em relação à Ucrânia, Irã e laços com aliados
Novos pandas viram atração em zoológico de Atlanta
Animais foram enviados pela China, em estratégia para fortalecer laços entre países
Irã envia proposta nuclear aos EUA por meio do Catar
Medida só será discutida depois que Washington atender às exigências feitas por Teerã
Zelensky diz que Ucrânia precisa se adaptar às políticas dos EUA
Novas negociações entre os países devem ser retomadas na próxima semana
Lula anuncia criação do Ministério da Segurança Pública
Presidente convocou reunião nesta sexta (6) para articular nova pasta
Previdência muda regras de análise para concessão do auxílio-doença
Benefícios por incapacidade temporária serão concedidos sem perícia presencial
Presidente do Paraguai não comparece a julgamento de impeachment
Advogados de Santiago Peña devem representá-lo durante sessão no Senado
Santa Catarina: 32 cidades estão em situação de emergência
Dois tornados atingiram o estado; duas pessoas morreram e há desabrigados