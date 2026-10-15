Câmara aprova anistia de dívidas e aumento de faturamento dos MEIs

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê o perdão de dívidas dos MEI's (Microempreendedores Individuais) e o aumento do teto da arrecadação da categoria de R$ 81 mil para R$ 110 mil ao ano.



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