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Câmara aprova anistia de dívidas e aumento de faturamento dos MEIs

Mudança prevê maior limite de arrecadação da categoria, que está sem reajuste desde 2018

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A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê o perdão de dívidas dos MEI's (Microempreendedores Individuais) e o aumento do teto da arrecadação da categoria de R$ 81 mil para R$ 110 mil ao ano.

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