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Cerrado perde 13,9 milhões de hectares próximos às margens de rios

Desmatamento afeta qualidade da água e pode provocar secas nas regiões

Conexão Record News|Do R7

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O Cerrado perdeu 13,9 milhões de hectares de vegetação nativa entre 1985 e 2025.

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