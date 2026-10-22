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Cinco países adotam restrições a produtos avícolas do Brasil após caso de Newcastle em SC

Malásia e México suspenderam importações de frango de todo o país

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Cinco países adotaram medidas restritivas contra produtos avícolas do Brasil após um surto detectado em Santa Catarina.

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