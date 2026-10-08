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CNI aponta queda no faturamento da indústria em agosto

Redução foi de 3,5%, o que representa segundo mês consecutivo de retração do setor

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O faturamento da indústria brasileira caiu 3,5% em agosto, conforme dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria. Este é o segundo mês seguido de retração.

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