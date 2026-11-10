Copom avalia que taxa deve ser mantida por mais tempo

O BC (Banco Central do Brasil), por meio do Copom (Comitê de Política Monetária), manifestou preocupação com o aumento das projeções de inflação para os meses finais deste ano e também para 2027 e 2028.



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