O desemprego caiu em oito estados brasileiros no terceiro trimestre. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa ficou em 5,2% entre julho e setembro.



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