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Dólar cai com a vitória expressiva dos Democratas nos EUA

Moeda chegou a ser cotada a R$ 5,42; queda de 0,20% em relação ao dia anterior

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A recente vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato dos EUA impactou o mercado financeiro brasileiro.

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