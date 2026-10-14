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Donald Trump anuncia 'grande operação' na Groenlândia

Presidente não deu detalhes do plano, mas falou em exploração de petróleo, gás e minerais

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O presidente Donald Trump anunciou planos para iniciar a exploração de petróleo, gás e minerais na Groenlândia, destacando que a região possui reservas significativas e localização estratégica.

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