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Donald Trump realiza comício nesta quinta (29) na Carolina do Sul

Republicanos temem que estado pode se tornar decisivo em campanha

Conexão Record News|Do R7

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O presidente Donald Trump realiza um comício na Carolina do Sul pela segunda vez em duas semanas. A visita ocorre em meio à campanha para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos.

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