Um estudo da CNI (Confederação Nacional da Indústria) apresentado durante a COP31 (31ª edição da Conferência das Partes) na Turquia mostrou que a economia circular movimenta entre R$ 31 e 90 bilhões no Brasil.



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