Educador financeiro dá dicas sobre uso do 13º salário

O presidente da Abefin (Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira), Reinaldo Domingos, comentou no 'Link News' da quarta-feira (11) como aproveitar ao máximo o 13º salário.



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