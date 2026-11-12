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Educador financeiro dá dicas sobre uso do 13º salário

Empresas começam a pagar a primeira parcela do benefício até dia 30 de novembro

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O presidente da Abefin (Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira), Reinaldo Domingos, comentou no 'Link News' da quarta-feira (11) como aproveitar ao máximo o 13º salário.

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