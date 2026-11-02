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Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos ocorrem nesta terça-feira (3)

Resultado pode dificultar planos econômicos de Trump e mexer dólar e juros no Brasil

Conexão Record News|Do R7

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As eleições de meio de mandato nos Estados Unidos devem impactar a política do presidente Donald Trump. A votação decidirá todas as cadeiras da Câmara e parte do Senado.

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