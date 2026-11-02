Empresas devem oferecer atendimento humano ao consumidor

As novas regras para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) entram em vigor nesta segunda (2). Empresas serão exigidas a ter atendimento humano das 8h às 20h, todos os dias, incluindo fins de semana e feriados.



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