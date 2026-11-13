Especialista em mercado financeiro avalia impactos da implementação da escala 6x1

O STF (Supremo Tribunal Federal) vota sobre a implementação da escala 5x2, com decisão favorável até o momento. Empresários estão preocupados com o aumento de custos salariais devido à redução de horas trabalhadas.



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