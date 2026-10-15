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EUA avaliam novo ataque com maior bomba não nuclear do arsenal

Exército cogita ofensivas contra infraestruturas energéticas e instalações nucleares

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O governo dos Estados Unidos está cogitando um novo ataque contra o Irã com a maior bomba não nuclear do arsenal norte-americano.

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