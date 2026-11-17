EUA querem impor restrições à contratação de estrangeiros em vagas de emprego
Pela proposta, empresas terão que provar que não contrataram americanos qualificados
O governo dos Estados Unidos está propondo novas restrições para a contratação de trabalhadores estrangeiros.
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