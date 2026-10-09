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Explosões são registradas em aeroporto da capital saudita

Ataque foi cometido pelos houthis e alertaram para prolongamento da guerra

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O aeroporto internacional de Riade foi temporariamente fechado após explosões causadas por um ataque atribuído aos houthis do Iêmen.

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