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Faturamento do turismo no Brasil bate recorde em 2026

Julho teve faturamento de R$ 25,5 bilhões, maior valor ja registrado para o mês desde 2012

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O Brasil teve um faturamento recorde no setor de turismo em julho de 2026, quando faturou R$ 25,5 bilhões. O economista Roberto Troster avalia as oportunidades futuras do mercado.

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