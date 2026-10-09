Faturamento do turismo no Brasil bate recorde em 2026

O Brasil teve um faturamento recorde no setor de turismo em julho de 2026, quando faturou R$ 25,5 bilhões. O economista Roberto Troster avalia as oportunidades futuras do mercado.



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