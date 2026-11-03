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Fazenda pretende revisar incentivos fiscais junto ao congresso

Governo vê redução como alternativa para diminuir alíquota do CBS

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Ministro da Fazenda declarou que pretende revisar os incentivos fiscais junto ao Congresso. A revisão seria uma tentativa de reduzir a alíquota de 11,33% estabelecida pelo Tribunal de Contas da União sobre o CBS.

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