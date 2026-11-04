Fenômeno El Niño de 2026 registra mais um marco histórico

O El Niño deste ano atingiu um novo marco histórico de aquecimento. Dados do Inmet (Instituto Meteorológico) indicam que, em outubro, a temperatura da superfície do mar na área influenciada pela América do Sul aumentou 3,56°C.



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