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Fenômeno El Niño de 2026 registra mais um marco histórico

Na área de influência da América do Sul, a alteração foi de 3,56°C

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O El Niño deste ano atingiu um novo marco histórico de aquecimento. Dados do Inmet (Instituto Meteorológico) indicam que, em outubro, a temperatura da superfície do mar na área influenciada pela América do Sul aumentou 3,56°C.

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