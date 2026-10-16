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FMI aponta que Brasil será a oitava maior economia do mundo em 2027

PIB brasileiro vai chegar a US$ 2,8 trilhões, superando Itália e Rússia

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O Brasil deve voltar à oitava posição nas maiores economias do mundo em 2027 e superar o PIB (Produto Interno Bruto) da Rússia e da Itália, segundo projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional).

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