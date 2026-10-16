FMI aponta que Brasil será a oitava maior economia do mundo em 2027

O Brasil deve voltar à oitava posição nas maiores economias do mundo em 2027 e superar o PIB (Produto Interno Bruto) da Rússia e da Itália, segundo projeções do FMI (Fundo Monetário Internacional).



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!