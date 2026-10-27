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Governistas defendem acelerar pautas no Congresso em 2026

Entre os temas estão PEC da Segurança Pública e nome para ocupar cargo de ministro no STF

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Professora Lilian Cazorla analisa principais desafios do governo Lula na Câmara e no Senado.

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