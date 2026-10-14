Logo R7.com
RecordPlus

Houthis reforçam ameaças contra alvos na Arábia Saudita

Coalizão saudita tenta retomar regiões estratégicas controladas pelos rebeldes

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O grupo rebelde Houthis reforçou as ameaças contra o território da Arábia Saudita e confirmou o envolvimento nos ataques à sede da gigante petrolífera Aramco nesta terça (13) e no bombardeio ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, que matou 13 pessoas no último sábado (10).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Arábia Saudita
  • houthis
  • guerra
  • oriente-medio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.