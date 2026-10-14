Houthis reforçam ameaças contra alvos na Arábia Saudita

O grupo rebelde Houthis reforçou as ameaças contra o território da Arábia Saudita e confirmou o envolvimento nos ataques à sede da gigante petrolífera Aramco nesta terça (13) e no bombardeio ao Aeroporto Internacional Rei Khalid, que matou 13 pessoas no último sábado (10).



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